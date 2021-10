Cão robô armado com rifle: empresa mostra equipamento nos EUA

Em uma publicação no Twitter, a Ghost Robotics mostrou o equipamento feito em parceria com a Sword Defense, especializada em armamentos.

As empresas não disseram se o produto será comercializado. A arma, no entanto, não será autônoma, disse o CEO da Ghost Robotics, Jiren Parikh, de acordo com a “New Scientist”.

“É totalmente controlado por um operador remoto”, diz Parikh. “Há um humano controlando a arma”.

O armamento acoplado ao robô é chamado de Special Purpose Unmanned Rifle (Spur), que em tradução livre ao português significa “Rifle Não Tripulado de Uso Especial”. A arma pode ser instalada em uma variedade de plataformas robóticas.

Apenas alguns detalhes foram divulgados, como o zoom óptico de até 30 vezes, câmera térmica para mirar no escuro e alcance de 1.200 metros.