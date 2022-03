Cão repercute na web após vídeo de destruição em clínica veterinária: ‘Comeu a câmera para ocultar o crime’

O cão comeu caixas de papelão, derrubou um banco, revirou lençóis e plásticos, e também mastigou o fio de uma câmera de segurança.

“Não sei se foi um furacão, se foi um bandido, ou se foi um cachorro que passou aqui. Olha isso”, disse a mulher enquanto usava o celular para gravar a cena.

“Nós abrimos a porta e tomamos um susto, porque, na verdade, não sabíamos o que realmente tinha acontecido. Ele foi encontrado atrás da porta, com uma cara de dó, sem o cone que tínhamos colocado no pescoço”, relata.

“Não temos as imagens do Lelo destruindo tudo, porque a câmera também foi comida. Não sei se o cachorro ficou assustado com a chuva ou o que aconteceu. Não é nada fácil abrir a baia. A gente deu risada da situação, mas nunca tinha acontecido algo do tipo conosco”, diz.