Cão é achado morto boiando em rio com sacola na cabeça e perfurações: ‘Muita maldade’, diz protetora

Desaparecido há três dias, um cachorro foi encontrado morto boiando nas águas do Rio Grande, em Ouroeste/SP, com uma sacola plástica na cabeça e diversas perfurações pelo corpo.

De acordo com a responsável pela Organização Não Governamental (ONG) Grupo de Amigos Na Proteção Animal (GAPA), Ana Paula da Silva Sérgio, o cão foi achado na manhã da última quarta-feira (11).

“Um rapaz viu o cachorro e entrou em contato comigo. Comecei a passar mal assim que vi a situação que o animal estava. Pedi para ficarem de olho no cachorro, para a pessoa que fez isso não retirar o corpo, e corri na delegacia”, explicou.

Ana Paula da Silva registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil enviou equipes para realizar exames periciais e retirar o corpo do cachorro das águas do Rio Grande. O caso segue em investigação.

“A dona e o dono do cachorro também estavam no local. Os dois gritaram muito. Foi realmente muito complicado. O cachorro foi morto com várias facadas. Achamos ferimentos no ouvido, na cabeça, na nuca e no corpo. Também colocaram uma sacola e amarraram uma pedra para o corpo boiar, mas não boiou”, explicou a protetora.