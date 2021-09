Cão do Baep encontra droga em casa de suspeito preso em Votuporanga

Operação conjunta da Força Tática e Baep Canil resultou na prisão de R.N.P., de 19 anos, no bairro Cidade Nova.

A Polícia Militar prendeu um indivíduo de 19 anos após o cão de faro K9-Stone localizar quatro pedras brutas de Crack, que se fracionadas renderiam até 600 porções do entorpecente, no bairro Vila Nova, em Votuporanga/SP, nesta terça-feira (14).

De acordo com informações, a equipe de Força Tática realizava patrulhamento pela zona sul da cidade, quando ao adentrar a Rua Maranhão os policiais militares se depararam com um indivíduo saindo de uma residência; contudo, ao perceber a aproximação da viatura, tentou retornar para o imóvel rapidamente, porém, acabou contido e abordado. Em busca pessoal, uma porção grande de maconha foi encontrada.

Em seguida, após solicitar apoio do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) Canil que realizava policiamento por Votuporanga, e com auxílio do cão de faro K9-Stone, foram localizados dentro de um dos quartos, porções de Crack, que renderia lucro de até R$ 6 mil, além de balanças de precisão e uma quantia razoável de dinheiro, possivelmente proveniente do tráfico de drogas, e demais apetrechos para manipulação dos entorpecentes.

Diante dos fatos, R.N.P., que já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, acabou preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça na cadeia de Santa Fé do Sul/SP.