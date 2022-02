Cão chama atenção ao ser flagrado deitado em cadeira durante sessão da Câmara de Tanabi: ‘Tem total liberdade’

A cena do animal “usando” o plenário para descansar pode parecer incomum para muitas pessoas, mas é corriqueira para os vereadores e funcionários. Afinal, o cachorro é conhecido por frequentar diariamente a Câmara e “acompanhar” de perto todas as discussões

De acordo com a secretária Legislativa Ana Paula Almeida Fucci, o nome do cão que apareceu com a cabeça apoiada no braço de uma cadeira do plenário, no dia 14 de fevereiro, é Lelo.

“Ele é um cachorro que vive pelas ruas da cidade. Faz muito tempo que cuido do Lelo. Ele me esperava em uma padaria, mas descobriu que trabalho na Câmara e começou a frequentá-la”, explica.

Ainda segundo Ana Paula, o cachorro é alimentado todos os dias na Câmara Municipal de Tanabi e gosta muito de aproveitar a brisa do ar-condicionado.

“Ele é difícil de adotar. Uma mulher já tentou, mas o Lelo pulava o muro e fugia para encontrar as namoradas. Teve uma noite que encontrei o Lelo dentro de um banco, curtindo o ar-condicionado, com a porta trancada”, explica.

Querido

Faz anos que o Lelo tem “passe livre” para entrar na Câmara Municipal de Tanabi e escolher a cadeira mais confortável para tirar um “cochilo”.

De acordo com a auxiliar de serviços Andreia da Silva, o cachorro é querido e conhecido por todos os funcionários.