Cantora Zulaiê recebe Voto de Congratulação na Câmara  

Por iniciativa da vereadora Sueli Friosi (Avante), a artista votuporanguense foi homenageada por ter elevado o nome do município com todo o seu talento nos palcos do Programa Canta Comigo 3, da TV Record.

Na última segunda-feira (19), entre os debates e projetos pautados na Câmara Municipal de Votuporanga/SP estava a homenagem para uma artista local de talento imensurável, a Cantora Zulaiê, que recentemente brilhou nos palcos do Programa Canta Comigo 3, da TV Record.

Por iniciativa da vereadora Sueli Friosi (Avante), Zulaiê – recebeu esta homenagem por ter elevado o nome de Votuporanga com todo o seu talento, conforme mostrado em rede nacional.

Além de todo o seu talento como cantora e como compositora, Zulaiê é produtora de projetos culturais voltados para cultura popular, e programadora cultural do SESC São Paulo nas áreas da literatura, cinema, circo e trabalho social com idoso.

Na tribuna da Câmara, a cantora acompanhada pela família agradeceu e pontuou que estava duplamente feliz: “Estou muito feliz por estar aqui, sou produto dessa cidade, no sentido de formação, de trajetória, então é muito importante retornar para minha comunidade. Quero agradecer a nobre vereadora Sueli e aos nobres vereadores que acolheram o pedido. Estou super emocionada; e hoje também, eu tomei a minha primeira dose da vacina [contra a COVID-19]. E vindo de Sueli, que é profissional de saúde me emociona muito, sou mãe, então a gente passou por muitas coisas nesse período muito difíceis. Eu quero dizer assim, apoiem a Cultura, a Arte e a Educação, pois isso transforma e isso é o que faz diferença na nossa vida.”

Homenageada

Votuporanguense de nascimento, Zulaiê é filha do Senhor José Francisco Breviglieri e de Maria Elena Loncarcci Breviglieri, casada com Adailton e mãe do pequeno Francisco Solano.

Em seu amplo currículo, Zulaiê é formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), e Mestre na área de Políticas Públicas e Direitos Sociais, aliou a sua paixão pela cultura e artes, com a participação de conselhos sociais e culturais, dando início nos seus primeiros projetos musicais e composições autorais.

Firmou seu trabalho musical em Votuporanga, participando de Viradas Culturais por diversos anos, do Festival Literário de Votuporanga – FLIV, de festivais de músicas por todo o país, e também promovendo diversos eventos em nosso Município, mobilizando a população em torno da cultura, exaltando sempre a música popular brasileira.