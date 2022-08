Cantora e compositora Tiê tem show confirmado no Fliv

Artista, que se apresentará no palco principal do festival, promete show emocionante.

Com melodias suaves e letras autobiográficas, a cantora e compositora Tiê será uma das atrações do 12º Festival Literário de Votuporanga – Fliv na noite de 20 de agosto. O show será no palco principal do Parque da Cultura com acesso gratuito, numa parceria com o programa Circuito SP, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, e gerido pela organização social Amigos da Arte.

Nascida na cidade de São Paulo, a cantora conquistou destaque nacional com a música “A Noite” do álbum Esmeraldas, lançado em 2012, e coleciona canções de sucesso como “Mexeu comigo” e “Amuleto”. Em 2013 ela se apresentou no Fliv, em uma participação especial no show de Toquinho, seu padrinho musical.

O Festival Literário de Votuporanga – Fliv será realizado de 13 a 21 de agosto com centenas de atividades culturais gratuitas. Entre as atrações do evento estão: rodas de bate-papo com escritores, oficinas criativas, sessões de cinema, espetáculos teatrais, de dança e muita música.

Para mais informações, envie e-mail para: fliv@votuporanga.sp.gov.br

Tiê

A cantora e compositora, que estudou canto em Nova York, lançou seu primeiro trabalho na música em 2007, um EP com quatro músicas em parceria com Dudu Tsuda – tecladista das bandas Jumbo Elektro, Cérebro Eletrônico e Trash Pour 4.

Ao longo da carreira já gravou cinco discos autorais, e um DVD ao vivo. Já realizou turnês internacionais e participações em diversos festivais, como Rock in Rio, Lollapalooza e SXSW. Entre suas canções, dez músicas viraram trilhas sonoras de novelas.

Em pouco mais de 10 anos de carreira, a artista fez grandes parcerias na música com David Byrne, Luan Santana, Jorge Drexler, Rael, Cynthia Luz, Toquinho e Ximena Sariñana.

O Fliv

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo, sob o suporte da Amigos da Arte, promoção da TV TEM, patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel, Senac, Starb, Porecatu, Cantoia Figueredo, Flash Net, Converd, Marão Corretora de Seguros, Alvorada e Stage Model. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância.