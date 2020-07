Cantor Zé Neto se reencontra com a família após se curar da Covid-19

Zé Neto testou positivo para Covid-19 no dia 27 de junho. Segundo a assessoria do cantor, o pai dele também teve a doença confirmada, porém não apresentou sintomas.

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, voltou para a casa na manhã de quarta-feira (8) depois de ficar em isolamento por ter contraído coronavírus. O cantor fez um vídeo e a mulher dele postou nas redes sociais (veja vídeo acima).

Zé Neto testou positivo para Covid-19 no dia 27 de junho. Segundo a assessoria do cantor, o pai dele também teve a doença confirmada, porém não apresentou sintomas.

Zé Neto, que mora em São José do Rio Preto (SP), decidiu fazer o teste de coronavírus no Hospital de Base após apresentar tosse, espirro e febre. O cantor e o pai ficaram em isolamento sem contato com a família.

Durante o isolamento, o sertanejo publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo pelo apoio que recebeu depois de ter testado positivo para Covid-19. Zé Neto também pediu para que as pessoas não cometessem erros e respeitassem as orientações de prevenção à doença.

“Eu fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa com Covid, no pior estágio, sofre”, comentou Zé Neto no vídeo.

“Meu pai foi assintomático. Queria até ter falado antes para vocês, mas meu estado de saúde não permitiu. Quero agradecer pelas palavras de conforto”, afirmou o cantor.

De acordo com Zé Neto, algumas pessoas “meteram a boca” depois de ele ser diagnosticado com a doença.

“Alguns aí meteram a boca dizendo que a gente não respeita. A gente respeita, mas comete falhas em algum momento. Ninguém é 100% perfeito, todo mundo está sujeito a erro. Infelizmente, essa doença não permite erros”, disse.

“Para vocês não cometerem os mesmos erros que eu talvez tenha cometido, se cuidem e fiquem em casa. Realmente é muito sério.”

Mulher e filhos testaram negativo

Apesar de morarem na mesma casa, a família do sertanejo testou negativo para a doença.

“Eu não falei nada antes, porque estávamos esperando o resultado. Nenhum de nós estamos. Nem a Angelina, nem o José, nem eu, nem minha sogra, nem minhas funcionárias”, disse Natália Toscano, mulher de Zé Neto.