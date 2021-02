Cantor mirim jalesense lança música com composição de sertanejas conhecidas

“Zerando o jogo” interpretada por Arthur Brussolo, pode ser ouvida em todas as plataformas digitais.

O ano de 2021 começou com o pé direito para o cantor mirim Arthur Brussolo, que lançou, no dia 28 de janeiro a terceira música “Zerando o jogo”. Ele interpreta a letra que tem a assinatura das cantoras e compositoras Day & Lara e, Valéria Santos.

Arthur tem 11 anos e, como registrou o J.J., ele começou a cantar em família com 3 anos de idade e, aos 8 a se apresentar em público. Sua veia artística é completa, pois além da afinação e carisma, o cantor também é compositor e já tem duas músicas autorais: “Vida De Criança” e “Princesinha do Meu Coração”.

Ele é filho de Vânia Geise Brussolo (que administra carreira do filho) e do advogado Manoel Ricardo Albuquerque e irmão de Miguel.

O cantor mirim está em ascensão. No seu canal do YouTube já chegou à marca de 3,26 mil inscritos e no Facebook quase 5 mil.

Quem são

Day & Lara, juntas têm mais de 350 composições gravadas. Para se ter uma ideia, os nomes das meninas estão por trás de hits como: Lucas Lucco (Bebo Dobrado), Loubet (Made in Roça), Gusttavo Lima (Caquinho), Maiara e Maraisa (Você faz falta aqui), Zé Neto e Cristiano (Mulher Maravilha), Zé Felipe (Maquiagem Borrada), Bruno e Barreto (Amor de Cana), Yasmin Santos (Saudade Nível Hard), Jads e Jadson (Zé Trovão), Simone & Simaria (Mais Que Uma Saudade) e Naiara Azevedo (Radinho do Seu Zé e Paredão Espanca), entre outros.

A compositora Day traz no DNA a música sertaneja, ela é filha do Camarguinho e sobrinha de Zezé Di Camargo e Luciano.

Confira a letra:

