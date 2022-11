Cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, doa cabelo ao Instituto do Câncer do Hospital de Base de Rio Preto

Mechas com 20 centímetros serão usadas para confecção de uma peruca que será doada a paciente: ‘Era uma vontade da minha mãe.’

O cantor sertanejo Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, doou o cabelo cortado para o Instituto do Câncer (ICA) do Hospital de Base, de São José do Rio Preto. As mechas com 20 centímetros, doadas nesta quarta-feira (9.nov), serão usadas para confecção de uma peruca e doada a um paciente em tratamento na instituição.

Antes de iniciar o corte, Cristiano explicou o motivo que o levou a deixar o cabelo crescer. “Era uma vontade da minha mãe. Infelizmente não fiz em vida. Depois da partida dela, decidi atender esse o desejo. E, desde do momento da minha decisão, meu objetivo era doação. Agora o que eu quero ver é este cabelo na cabeça de outra pessoa, deixando-a com sorriso no rosto”, disse o cantor.

“A doação não tinha como não ser para a oncologia do Hospital de Base. É uma instituição que sempre estamos apoiando. Temos um amor muito grande por este hospital. Já somos padrinhos da Fundação, fomos agraciados com este título”, afirma Cristiano.

Para a diretora administrativa do Hospital de Base, Dra. Amália Tieco, o gesto do cantor é um ato de amor ao próximo. “É uma atitude muito nobre e de compaixão com o próximo. Ficamos alegres com a decisão do Cris de doar o cabelo ao ICA do HB. E esta é uma das características desta dupla maravilhosa. Tanto o Zé Neto quanto o Cristiano, sempre que podem, nos apoiam em diversas ações seja com campanhas ou doações. Somos gratos a eles”, afirma.

A Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – Funfarme é o segundo maior complexo hospitalar do Estado, reunindo o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade, o Ambulatório de Especialidades, o Instituto do Câncer, o Hemocentro e o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro. Os números dão a exata dimensão deste complexo referência para 104 municípios da região Noroeste do Estado.

O HB e o HCM são hospitais-escola ligados à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo.

O HB e o HCM destacam-se pelos corpos clínicos altamente qualificados, com médicos reconhecidos nacionalmente, e pela alta tecnologia que oferecem aos pacientes, dos quais, 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).