Cantillo é suspenso e desfalca o Corinthians contra o Boca 

Colombiano foi expulso no empate por 1 a 1 contra o Boca na fase de grupos; Vítor Pereira está liberado.

Expulso em 17 de maio, no empate por 1 a 1 contra o próprio Boca Juniors, na Bombonera, o meia-campista Cantillo vai desfalcar o Corinthians no primeiro dos reencontros com a equipe argentina, na próxima terça-feira (28.jun), na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Libertadores.

Cantillo foi julgado pelo Comitê Disciplinar da Conmebol e pegou dois jogos de gancho – um já foi cumprido, diante do Always Ready, da Bolívia. Titular do time há três partidas, ele deve seguir entre os 11 contra o Santos, neste sábado (25), no Brasileirão, já que não poderá atuar na decisão da semana que vem.

Cantillo levou também uma multa de 3 mil dólares (quase R$ 16 mil, pela cotação do dia).

A suspensão de Cantillo foi divulgada pelo site “Meu Timão”. Segundo o advogado João Zanforlin, o clube defendeu o jogador e alegou que ele apenas reagiu a um gesto.

“A imagem do jogo mostra ele sendo empurrado pelo jogador do Boca. Portanto, ele reagiu à agressão”, disse o advogado.

Outro julgado foi o técnico Vítor Pereira, também expulso na partida após invasão de campo. O português pegou apenas uma advertência e está liberado para trabalhar na partida.

Dias após a confusão, o técnico explicou a razão de ter tomado a atitude que tomou: “Sei que não posso entrar em campo e atravessá-lo, mas senti que se não fizesse isso não teríamos só uma expulsão (do Cantillo), seriam duas ou três e o jogo acabaria ali. Entrei percebendo que seria expulso, mas tinha de intervir para acalmar as coisas”, afirmou o treinador.

*Com informações do ge