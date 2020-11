Candidato a prefeito de Macedônia é vítima de tentativa de homicídio

A Polícia Civil realizou perícia no carro do vereador e investiga o caso.

O candidato a prefeito de Macedônia, vereador Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis (PSD), denunciou à polícia ter sido alvo de atentado a tiros, no final da noite desta sexta-feira, 13. Ao menos um disparo atingiu seu carro, estilhaçando os vidros laterais. O político nada sofreu. Reis contou à polícia que retornava para sua casa, na zona rural, quando ouviu estampidos e sentiu estilhaços caindo sobre seu corpo. Ele acelerou o veículo e só parou quando se sentiu em segurança, em uma área de pasto. Acionada, a Polícia Militar enviou uma viatura para o local. A Polícia Civil registrou o caso como de tentativa de homicídio. Os policiais constataram que um possível projétil entrou pelo vidro lateral e atravessou o veículo, saindo pelo outro lado. O candidato foi escoltado até sua casa. A Polícia Civil realizou perícia no carro e investiga o caso. O vereador disputa a prefeitura da cidade de 3,4 mil habitantes com o atual vice-prefeito, Dionísio Ferreira da Cruz, o Nico, do PTB.