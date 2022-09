Candidato a deputado estadual, Alexandre Pereira lança comitê em Votuporanga 

Evento realizado na tarde do último sábado (10), reuniu apoiadores e lideranças políticas.

Por Jorge Honorio

No início da tarde do último sábado (10.set), o deputado estadual e candidato a reeleição, Alexandre Pereira (Solidariedade), lançou seu comitê político em Votuporanga/SP, em evento na Rua Itacolomi, 3338, no bairro Vila Marin.

Entre as lideranças políticas regionais que prestigiaram o evento, estava o barretense, Luiz Carlos Anastácio, o Paçoca; além de personalidades votuporanguenses, como o empresário e ex-vereador Matheus Rodero.

No palco, Alexandre Pereira destacou o trabalho realizado em seu primeiro mandato, que está em curso, salientando que visitou mais de 180 cidades ouvindo as demandas da população e conhecendo de perto a realidade dos municípios; ao final, pediu apoio dos presentes para continuar sua jornada na assembleia legislativa paulista.

Ao Diário, Alexandre Pereira aproveitou para agradecer o apoio recebido de Matheus Rodero e a oportunidade de expor o trabalho. “Quero agradecer ao meu amigo Matheus [Rodero], por toda essa estrutura que montou para que a gente possa falar do nosso trabalho, do que viemos fazendo ao longo do nosso mandato em diversos municípios do Estado de São Paulo, junto com o governo do Estado… Estava falando no discurso, não é fácil você visitar todos os 645 municípios, mas eu já havia estado aqui em Votuporanga outras vezes, inclusive, antes de ser eleito deputado; e a ideia é a gente poder se aproximar ainda mais da cidade. Ao longo da trajetória partidária do Solidariedade, de oito anos, o partido já realizou ações aqui na cidade, trabalho de alguns deputados nossos, o próprio Paulinho [Paulinho da Força], trazendo recursos para a própria Santa Casa, para a APAE e outras áreas do município. Mas, é sempre importante outros deputados também trabalharem pela cidade; a gente sabe que tem algumas referências aqui no município, mas quanto mais, melhor”, afirmou.

Por sua vez, Matheus Rodero também falou ao jornal e reiterou o que havia dito em discurso, que pretende lançar candidatura nas próximas eleições locais. “A gente terá o Rodero como candidato, sim. É com muito pé no chão, claro. Nós temos o compromisso de reeleger o nosso amigo, meu amigo Alexandre. Um amigo que conheci fora da política, mas que a gente conseguiu ter o mesmo foco, ter a mesma linha de pensamento dentro da política e isso é muito importante. A gente tem que trabalhar com um candidato que pensa o que o eleitor quer, hoje eu sou um amigo e um eleitor do Alexandre, também. O Alexandre é um avião, ele roda 24 horas, não cansa, tem 42 anos é jovem, e é isso que nós precisamos”.

Ainda durante o discurso, Alexandre Pereira que é formado em Administração, e exerce funções como de 1º secretário nacional do Solidariedade e presidente da legenda no estado de São Paulo, salientou que destinou quase R$60 milhões em emendas para a melhoria do atendimento feito por entidades assistenciais, hospitais, Santas Casas e também no desenvolvimento regional das cidades.

Ao final, enumerou pelo menos sete das principais propostas que balizam sua campanha: Ampliar projetos e incentivar entidades responsáveis pelo atendimento de crianças, idosos e pessoas com deficiência; Apoiar entidades assistenciais no avanço de programas de inclusão; Destinar aos municípios recursos para a Saúde, visando a melhoria do atendimento prestado nas Unidades Básicas de Saúde, hospitais e Santas Casas; Trabalhar por avanços na infraestrutura dos municípios, com a recuperação de equipamentos públicos, manutenção das rodovias que levam o desenvolvimento econômico às regiões, e estimular o turismo e as empresas em geral como forma de gerar novos empregos; Fortalecer políticas em favor da promoção da igualdade e de uma sociedade mais justa; Incentivar o esporte como ferramenta para o desenvolvimento, reabilitação e inclusão social de pessoas com deficiência; além de apoiar políticas públicas de educação eficientes, para a formação de uma sociedade civil consciente e desenvolvida.