Câncer de padre Sílvio Roberto retorna e ele pedirá afastamento

Em áudio enviado pelo WhatsApp, o religioso diz que recebeu novo diagnóstico de tumores e vai precisar se afastar por causa do tratamento.

O padre Sílvio Roberto dos Santos, responsável pela paróquia Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto/SP, foi novamente diagnosticado com câncer. A informação está em um áudio que o pároco gravou e foi amplamente compartilhado devido a relevância social e o carinho que as pessoas tem pelo religioso.

Por causa da doença, o padre Sílvio vai pedir afastamento dos trabalhos de coordenação da paróquia ao bispo Dom Tomé Ferreira da Silva.

Padre Sílvio havia anunciado em novembro do ano passado sua cura do câncer, diagnosticado no canal abaixo da próstata. Ele chegou a ficar hospitalizado na época, mas venceu a batalha. Agora, há vários tumores na região do abdome, identificados por exames de imagem. “Eles cresceram e estão pressionando o canal do rim, da bexiga, por isso que sinto muita dor, muito desconforto”.

Padre Sílvio diz no áudio que o médico pediu seu afastamento das atividades da igreja por três meses, por causa dos fortes medicamentos e do tratamento intensivo. Outros exames foram pedidos para determinar se o tumor está localizado ou se espalhou. O religioso também terá o apoio de uma psicóloga.

“O que tenho que passar ninguém passa por mim. Vou seguir em frente com fé e confiança, obrigado pelas orações”, o padre disse no fim do áudio.

*Informações/DiárioWeb