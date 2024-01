Campos Machado, ex-deputado estadual de SP, morre aos 84 anos

Político enfrentava luta contra um quadro grave de leucemia.

O ex-deputado estadual de São Paulo Antônio Carlos de Campos Machado morreu, no último sábado (6.jan), aos 84 anos. A informação foi divulgada pela família, que disse que o parlamentar vinha lutando contra um quadro grave de leucemia. Segundo os parentes, uma cerimônia de homenagem foi realizada na Assembleia Legislativa (Alesp).

“É com a alma partida que temos a dolorosa missão de informar e lamentar profundamente o falecimento, no início desta manhã, do nosso grande líder Campos Machado, que lutou bravamente nos últimos dias contra um quadro grave de leucemia. Neste momento de grande dor, pedimos orações e boas vibrações”, diz a nota da família.

Advogado criminalista formado pela Universidade de São Paulo (USP), Campos Machado foi deputado estadual de São Paulo por oito mandatos consecutivos, entre 1987 e 2023. Ao todo, foram mais de 4 mil iniciativas legislativas e projetos levados ao Legislativo do estado, além de 293 leis aprovadas, sendo algumas de repercussão nacional, como a gratuidade no transporte público para idosos.

“A sua extraordinária trajetória pessoal, na advocacia e na política, que marcou gerações, não será esquecida, ao contrário, servirá, de agora em diante, como luzeiro para todos que sonham com uma sociedade mais justa e fraterna. Atendendo seu último desejo, vamos todos nos irmanar para levar adiante a nossa Frente Cidadã”, disse a família.

Carlão Pignatari, ex-presidente da Alesp, publicou uma nota de pesar sobre o falecimento do ex-deputado Campos Machado

“Professor”

O diretor do Sebrae-SP, presidente estadual do PSDB-SP e ex-secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, publicou em seu perfil no Instagram, uma nota de pesar sobre a morte de Campos Machado e o descreveu como “o maior parlamentar do nosso Legislativo Paulista nas últimas décadas”.

“Uma lenda da política paulista brasileira”

O secretário de Governo de Relações Institucionais do Estado de SP, Gilberto Kassab, lamentou a morte de Campos Machado e falou sobre sua filiação ao PSD.

“Perdemos não apenas um querido amigo, mas uma lenda da política paulista e brasileira. Campos Machado foi o grande líder da Assembleia Legislativa nas últimas décadas e a política paulista em especial perde muito com a sua partida. Trata-se de alguém que teve muita história em prol de São Paulo, seja por sua extensa atuação no legislativo do nosso Estado, seja pela também larga trajetória como articulador e agregador político. Teve um papel muito grande na aprovação de propostas que transformaram São Paulo.

Recentemente, nós do PSD fomos honrados com sua filiação, que contribuiu para a consolidação do crescimento do PSD-SP. Eu, pessoalmente, tive também a alegria de ser convidado por ele para ser presidente de honra da Frente Cidadã, criada pelo Campos no ano passado em evento no sindicato dos Engenheiros, e que já está enraizada em todos os municípios de SP e em inúmeros setores de nossa sociedade. Muito obrigado, Campos, por tudo que fez por todos nós, por SP e pelo Brasil. Quero me solidarizar com toda sua família, seus amigos e seus colegas de trabalho.”, disse o secretário.

Um Leão

A deputada estadual Beth Sahão (PT) também usou o Instagram para manifestar seu pesar sobre a perda do parlamentar e falou sobre sua convivência com Campos Machado na Alesp.

“Acordei hoje com a triste notícia do falecimento do ex- deputado Campos Machado. Convivemos por muitos anos na ALESP e embora fôssemos de Campos ideológicos distintos, a relação era de profundo respeito e carinho. Campos me chamava de Bethinha e nos defendia como um leão, quando sentia que o parlamento ou os parlamentares estavam sofrendo quaisquer críticas agressivas ou injustas. Ele era um excelente mediador para encontrar um equilíbrio entre situação e oposição. E fazia esta e outras tarefas com maestria. Sempre obteve votos para ser deputado federal, mas optava por se manter na Assembleia do Estado, casa que ele adorava. Nesta última eleição, não conseguiu obter votos suficientes para se reeleger. Uma pena. Sua ausência foi sentida de pronto. E continuará sendo. O parlamento paulista perde um grande político. Minha solidariedade a todos os seus familiares. Descanse em paz!!”.

*Com informações do sbtinterior