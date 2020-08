Campeonato Paulista – Leão vê Corinthians com sorte e acredita que o Palmeiras “tem mais time”

Neste domingo, o ex-goleiro Leão foi o convidado especial do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. O ídolo do Palmeiras analisou a futura final do Campeonato Paulista entre o Verdão e Corinthians, comentando sobre cada um dos times.

Leão acredita que nenhuma das duas equipes teve um bom desempenho após o reinício do Paulistão. O ex-goleiro citou a falha dos goleiros nos jogos do Corinthians e o elenco recheado do Palmeiras.

“Os dois fizeram o que se esperava deles. O Corinthians conseguiu se recuperar, coisa que todo mundo duvidava e achava que podia até cair pra segunda divisão. Mais uma vez a camisa falou mais alto que o conteúdo. E teve sorte, porque a colaboração dos goleiros nas quartas e na semi foi gritante”, afirmou Leão, que adicionou: “O Corinthians estava desacreditado, desmoralizado, e se recuperou. Agora, segura o Corinthians”.

“O Palmeiras tem uma maior quantidade de bons jogadores. Mesmo que não apareçam como craques, mas recebem o nome de craque. Mereceu a vitória hoje, mas o gol também teve aquela dificuldade. Tem mais time”, completou.

Por fim, Leão projetou a grande decisão do Campeonato Paulista. O ex-jogador evitou apontar um favorito para a final da competição.

“Só podemos falar sobre a final depois do primeiro jogo, que é uma partida de emoção, enquanto o segundo jogo é de inteligência. Então, tem que esperar a inteligência aparecer depois da emoção”, disse Leão.

“Corinthians e Palmeiras estão iguais, cada um com o seu mérito. Um por ter um maior número de jogadores com capacidade, o outro de ter a vibração de sempre ser a nação corintiana”, finalizou.

Palmeiras e Corinthians jogam a primeira partida da final nesta quarta-feira, às 21h30 e a final acontece no próximo domingo (08/08) às 16h30.