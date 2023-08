Campeões paralímpicos visitam o prefeito Jorge Seba 

Os atletas são alunos da Escola ‘Profª Enny Tereza Longo Fracaro’ e representaram Votuporanga nos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo disputados na capital paulista.

A convite do vereador Professor Djalma (Podemos) um grupo de alunos da Escola Estadual ‘Profª Enny Tereza Longo Fracaro’, que disputou os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, acompanhado do professor de Educação Física Marcinho Fukuiama, foi recepcionado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

Na ocasião, o prefeito parabenizou os atletas pela conquista obtida nos Jogos Escolares Paralímpicos: “Parabenizo a cada um de vocês, alunos que tão bem representaram Votuporanga na disputa dos Jogos Escolares do Estado, trazendo importantes resultados nas disputas paralímpicas para Votuporanga”, ressaltou Jorge Seba.

Os alunos da Escola “Enny Tereza Longo Fracaro” fizeram história na disputa dos Jogos Escolares Paralímpicos 2023, disputados no Centro Paralímpico Brasileiro, um dos mais modernos do mundo, localizado no bairro Jabaquara, na capital paulista. A Escola foi a única da Diretoria de Ensino de Votuporanga a ter representantes nos Jogos.

O professor Marcinho destacou que “os Jogos são voltados para pessoas com deficiência e proporcionam acima de tudo, interações, vivências e conhecimentos que estimulam os alunos a serem cidadãos vencedores na vida, melhoram sua autoestima e principalmente dão oportunidade para que sejam autônomos.”

Por sua vez, Professor Djalma defendeu que Votuporanga deve promover sempre a inclusão social, salientando que o esporte proporciona essa integração: “São alunos carentes de uma escola da zona norte que trouxeram importantes resultados para nossa cidade. Votuporanga é referência nessa inclusão social através do esporte”, pontuou o parlamentar.