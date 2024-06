Campeão olímpico de vôlei, Pampa morre de câncer aos 59 anos 

O ex-jogador teve uma reação à quimioterapia e estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde março; Em Votuporanga, foi um dos idealizadores do Condomínio Pampa Ville, em período que morou por aqui.

André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, campeão olímpico de vôlei em 1992, faleceu nesta sexta-feira, 7 de junho, em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia. Ele tinha 59 anos e tratava um linfoma (câncer do sistema linfático). O ex-jogador estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. O velório será no Memorial Guararapes, em Recife, cidade natal de Pampa, ainda sem confirmação de data e horário.

Nascido em Recife, Pampa disputou sua primeira olimpíada em Seul, em 1988, quando a seleção brasileira ficou em quarto lugar. Quatro anos depois, se tornou campeão olímpico nos Jogos de Barcelona. Com a aposentadoria, dedicou-se à política e à administração pública.

Pampa jogou em diversos clubes pelo Brasil, como Palmeiras e Suzano, e também defendeu equipes do exterior, como Lazio e Napoli na Itália. Atuou também no vôlei japonês, pelo Nec/Osaka. Mas foi na seleção em que ficou mais famoso, com o título olímpico de 1992 e a medalha de ouro na Liga Mundial do ano seguinte.

O apelido Pampa veio ainda no início da carreira, no Recife. A força da sua cortada foi comparada ao coice de um cavalo pampa, que é uma raça de cavalo muito tradicional no Brasil.

Após a aposentadoria, entrou na vida política, mas sempre ligado ao esporte. Trabalhou no Ministério do Esporte entre 2000 e 2002, e foi Secretário de Esportes da cidade de Suzano/SP entre 2007 e 2010. Entre 2013 e 2015 foi Secretário de Esportes de Campos/RJ e, em seguida, assumiu a Superintendência Estadual de Esportes do Estado de Pernambuco.

Na conquista do ouro de 1992, Pampa era reserva do time. A equipe titular era formada por Tande, Geovane, Marcelo Negrão, Maurício, Carlão e Paulão. Mas entrou em momentos importantes, como no equilibrado terceiro set contra a Argélia, ainda na primeira fase. Ali, marcou três pontos seguidos de saque e deu tranquilidade para o time fechar a partida.

Pampa era casado com Paula Falbo e tinha duas filhas, Isabella Maria, de 4 anos. Uma outra filha do atleta, Rafaella Ferrer, de 36 anos, foi fruto do casamento com a votuporanguense Marina Souza Ferreira. Em Votuporanga, Pampa, foi um dos idealizadores do Condomínio Pampa Ville.