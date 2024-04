Campeão estadual, Palmeiras vira chave e deve ter mudanças para Libertadores 

Depois de estreia com escalação reserva em Buenos Aires, Verdão recebe Liverpool, do Uruguai, às 21h desta quinta-feira, no Allianz Parque.

É hora da virada de chave no Palmeiras. Depois de conquistar o título paulista, no último fim de semana, o Verdão transfere as atenções para as competições nacionais e internacionais de 2024. A primeira delas: a Conmebol Libertadores, em que recebe o Liverpool, do Uruguai, às 21h desta quinta-feira, no Allianz Parque.

A equipe estreou no torneio há uma semana, no empate com o San Lorenzo, em Buenos Aires, mas utilizando o time reserva devido à proximidade com a final do Estadual. Dessa vez, a tendência é de mudanças.

No ataque, Endrick ainda deve esperar para fazer sua estreia pela Libertadores de 2024, porque se recupera de um trauma na coxa direita. São estas, aliás, as partidas finais do atacante antes de se despedir em transferência ao Real Madrid, no meio do ano.

Ao mesmo tempo, o lateral-direito Mayke, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Zé Rafael são dúvidas por terem deixado o campo com dores no fim de semana.

Os quatro trabalharam na terça-feira em treino regenerativo, como aconteceu com todos os atletas que foram titulares, e serão avaliados no dia a dia para definir situação física e tempo de retorno.

Em caso de ausência do quarteto, porém, o Palmeiras ainda pode ter pelo menos sete considerados titulares: Weverton, Murilo, Luan, Piquerez, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Flaco López, além de Lázaro – a depender da escolha de Abel Ferreira, uma vez que o atacante terminou sendo escolhido para a final do Paulista contra o Santos.

Uma provável escalação do Verdão, neste cenário, contaria com Weverton; Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Flaco López, Lázaro (Luis Guilherme) e Rony.

Em campo, o Palmeiras trabalha para garantir uma classificação sem preocupações ao mata-mata da Libertadores e por uma nova chance de título – o terceiro de Abel Ferreira na competição – depois da eliminação para o Boca Juniors na semifinal do ano passado.

Agora, porém, impulsionado pela conquista estadual e amparado pela ambição do elenco.

“A paixão e amor por competir e continuar ganhando, é difícil manter esse sarrafo e de forma consistente. O grande mérito da equipe é não se deslumbrar quando ganha e nem deixar ir abaixo quando perde”, sentencia Abel Ferreira.

