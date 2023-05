Campanha Leão Amigo: Prefeitura repassa mais de R$ 1 milhão a entidades assistenciais 

Valor é referente ao montante arrecadado em 2022 e reúne também destinação realizada pelo Banco do Brasil; recurso é utilizado para o desenvolvimento de projetos sociais.

O prefeito Jorge Seba (PSDB) oficializou o repasse de R$ 1.041.000,00 a 14 entidades assistenciais de Votuporanga na manhã desta terça-feira (16.mai). O recurso foi arrecadado por meio da destinação de contribuintes na campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso e também pelo Banco do Brasil. O valor é destinado para aquisição de equipamentos e materiais para a prestação de serviços das entidades aos públicos assistidos.

A abertura do evento contou com uma apresentação especial com idosos do Lar São Vicente de Paulo, por meio da Oficina de Musicoterapia, que faz parte do Projeto Equilíbrio, coordenado pelo professor Samuel Oliveira.

“É para isso que o recurso vem, para ajudar as entidades e transformar a vida das pessoas. Quero agradecer a toda equipe da Assistência Social e a todos os parceiros que nos ajudam a divulgar a campanha e essa rede fortalece ainda mais a nossa ação, fazendo que mais projetos como esse sejam desenvolvidos”, comenta a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo.

Além do prefeito Jorge Seba, que estava acompanhado da primeira-dama Rose Seba, também participaram do evento a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo; Flávio Damião Curti, presidente da Associação dos Contabilistas de Votuporanga; Douglas Lisboa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Patrícia Martins Alves, presidente do Conselho Municipal do Idoso; Evandro Carlos Ferreira, gerente da agência do Banco do Brasil de Votuporanga e representantes das entidades.

Foram contempladas com recursos as entidades: Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Casa da Criança de Votuporanga, Comunidade São Francisco de Assis, Associação Beneficente Caminho de Damasco, Centro Social de Votuporanga, Lar Beneficente Celina, AFUPACE – Recanto Tia Marlene, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga, Lar Frei Arnaldo, Lar Beneficente Viver Bem, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga.

Leão Amigo

Contribuintes interessados em participar da Campanha “Leão Amigo”, realizada pela Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, têm até o dia 31 deste mês, prazo requerido pela Receita Federal, para a entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas e assim destinar parte desse imposto aos Fundos Municipais da Criança, Adolescente e Idoso.

O programa de incentivo fiscal possibilita direcionar o montante arrecadado, através de convênio firmado com o Poder Público, a entidades assistenciais inscritas com projetos que desenvolvem atendimentos a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos públicos assistidos tanto pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA) quanto pelo Fundo Municipal do Idoso (FMI).

A campanha é promovida durante o ano todo pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso, conta também com o apoio da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, Receita Federal e do Conselho Regional dos Contabilistas.

Para mais informações o telefone da Secretaria de Assistência Social é o (17) 3426-2600, com atendimentos de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h.

Destinações

Os contribuintes também podem destinar a qualquer um dos Fundos Municipais através das contas bancárias:

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA)

Banco do Brasil

Agência: 0268-2

C/C: 37.787-2

Fundo Municipal do Idoso (FMI)