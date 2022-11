Campanha Leão Amigo: auditores e delegado da Receita Federal ministram palestra em Votuporanga 

O evento gratuito será às 10h, nesta quarta-feira, no Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura.

Nesta quarta-feira (23.nov), haverá uma palestra de auditores fiscais e delegado da Receita Federal de Rio Preto para orientar e sensibilizar contadores e público em geral sobre como efetuar as destinações do Imposto de Renda para a Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso. O evento gratuito será às 10h, no Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura, e aberto a qualquer pessoa interessada no assunto.

Mauro José da Silva, auditor fiscal, e Paulo Sérgio Cláudio, também auditor e delegado da Receita Federal do Brasil virão a Votuporanga atendendo ao pedido da Associação dos Contabilistas e também de uma comissão organizadora da campanha no município.

“Esta iniciativa tem como objetivo esclarecer dúvidas e apresentar explicações claras às pessoas que têm interesse em destinar os recursos e ainda não sabem como fazer. É um ato de extrema importância para que o município consiga arrecadar valores maiores e de acordo com o nosso potencial”, disse a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo.

Campanha

Pessoas físicas podem destinar 6% do imposto devido com a declaração feita no modelo completo até o último dia útil do ano, 30 de dezembro, por meio dos boletos disponíveis no site da Prefeitura de Votuporanga. No ano seguinte, se a destinação de pessoa física não atingiu o limite de 6%, é possível complementar no momento da entrega da declaração junto à Receita Federal. Pessoas jurídicas podem destinar 1% do imposto devido com a declaração feita pelo lucro real.

Os recursos são direcionados às entidades assistenciais de Votuporanga que trabalham com os respectivos públicos. Para isso, as instituições elaboram seus projetos e remetem à aprovação dos Conselhos Municipais. Uma vez de acordo com as legislações vigentes, os recursos são repassados e, posteriormente, as entidades prestam contas para comprovar que a verba foi aplicada seguindo o projeto aprovado.