Campanha histórica de 1960 tem capítulo especial em livro da Votuporanguense 

Material é fruto de um amplo trabalho de pesquisa do Grupo de Memorialistas e está em processo final de edição e impressão; lançamento deve ocorrer em dezembro.

Está cada vez mais perto o dia em que os torcedores votuporanguenses de todas as idades e gerações poderão mergulhar nas muitas histórias, curiosidades e relatos do livro “Associação Atlética Votuporanguense: A paixão de uma cidade”. A obra literária é fruto de minucioso trabalho de pesquisa dos integrantes do Grupo Memorial Votuporanguense, formado por entusiastas voluntários que buscam, por meio de várias ações, resgatar e fortalecer as raízes e legado do futebol profissional da cidade e as façanhas da AAV nos gramados do interior paulista.

O livro está em processo final de edição e impressão e a data e os detalhes do evento de lançamento serão anunciados em breve pelos memorialistas. Em suas páginas, o leitor poderá mergulhar profundamente nos fatos históricos que fizeram da Alvinegra a paixão dos votuporanguenses, tudo bem “amarrado” com fotos, números, relatos, documentos, reportagens e outros materiais, alguns inéditos, pesquisados e compilados pelos autores.

Segundo o grupo, um dos capítulos especiais da obra é o que relata a primeira conquista profissional da Associação Atlética, que foi o título da Terceira Divisão de Profissionais da Federação Paulista de Futebol, em 1960. A jovem equipe, criada da fusão VEC/América estava iniciando suas aventuras no futebol profissional e contava com o apoio e envolvimento de toda a comunidade.

O capítulo destaca os principais jogos da campanha vitoriosa daquele time. Entre os atletas, integraram o elenco da campanha de 1960: Raimundinho, Léo, Jurani, Nélson, Neguinho, Olavo, Alfredinho, Celso, Touro, Lupércio, Vildo, Pelaia, Paulo, Chapa (João Abbas), Sabará,Miguel, Zé Luiz, Getúlio, Nery, Zanca, Viscardi, Português, Mauro, Carangola, Joel, Nardo, Baguá e Dioraci.

Na época, a Terceira Divisão equivalia à quarta divisão na verdade, pois a elite dos clubes paulistas estava na “Divisão Especial”. Depois dela vinham a primeira, segunda e terceira divisões. A grande contratação da Alvinegra para a temporada foi a do goleiro Raimundinho, que marcou época no futebolismo local.

Uma curiosidade é que, apesar de ter iniciado em 1960, o terceiro e último jogo da decisão do Campeonato ocorreu apenas em janeiro de 1961, com palco neutro, em Araraquara. A Votuporanguense venceu o Cerâmica de São Caetano por 3 a 2 em partida com muitas reviravoltas e emoções. Assim nascia a “Paixão de uma Cidade”.

Esses detalhes e muito mais são detalhados no livro produzido com carinho pelo Memorial. E que, em breve, estará nas mãos da apaixonados torcedores votuporanguenses.

A obra que será publicada pela Editora Appris, de Curitiba/PR, com aproximadamente 410 páginas passa pelas últimas revisões antes de seguir para a diagramação e impressão. A expectativa é que o lançamento ocorra em dezembro em Votuporanga.