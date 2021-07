Campanha do Proença Supermercados doará alimentos ao Fundo Social

Doze municípios participam da promoção “Todo Mundo Ganha”; meta é arrecadar R$500 mil em produtos.

A Prefeitura de Votuporanga e de outros 11 municípios fizeram uma parceria com o Proença Supermercados por meio da promoção “Todo Mundo Ganha”, que teve início no último sábado (3) e segue até o dia 29 de janeiro do próximo ano. A campanha, que tem como meta arrecadar R$500 mil em produtos, consiste na doação de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de cada município que contém pelo menos uma unidade do Proença.

Na tarde da última segunda-feira (5), o prefeito Jorge Seba, acompanhado da presidente do Fundo Social de Votuporanga, Rose Seba, esteve na unidade de Votuporanga para conhecer de perto como funciona a promoção.

“Quero agradecer aos diretores e colaboradores da rede Proença, que se sensibilizaram e estão juntos com a gente nessa missão de atender os que mais precisam. O nosso muito obrigado também aos consumidores que já fizeram a sua doação, cada uma é muito importante para essa corrente do bem”, destacou Jorge Seba.

O cliente que quiser colaborar, deverá procurar pela Gôndola Solidária existente em todas as lojas da rede e fazer sua doação por meio de um sistema que registra o produto a ser doado e, automaticamente, transforma o valor dessa doação em mercadoria a ser destinada ao Fundo Social de Solidariedade de acordo com sua necessidade. No site www.proenca.com.br/contador-de-doacoes o consumidor poderá acompanhar o andamento das doações realizadas em cada uma das 18 lojas distribuídas em 12 cidades.

“Neste mês, o Proença Supermercados completa 61 anos de história que, além do lado corporativo, também tem em sua trajetória a causa social. Essa campanha foi lançada como forma de agradecimento e colaboração com a sociedade. É uma parceria que teremos o apoio da população visando um objetivo nobre em prol de quem está precisando, principalmente nessa pandemia que estamos vivendo”, destaca André Luiz Marqueti, gerente comercial da unidade de Votuporanga.

Proença

A rede está presente em 11 cidades do estado de São Paulo; Auriflama, Catanduva, Fernandópolis, Ilha Solteira, Jales, José Bonifácio, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Tanabi e Votuporanga; e também em Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas.