Campanha de vacinação contra Poliomielite é prorrogada até 30 de setembro

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite foi prorrogada em todo o país até o dia 30 de setembro para aumentar a cobertura vacinal no público-alvo da campanha, que são crianças de 1 a 4 anos. Em Votuporanga, 47% do público foi imunizado, o que equivale a 1.910 doses aplicadas. Para tentar atingir a meta dos 95% proposta pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal traçou novas estratégias, entre elas, levar a vacinação para as escolas, com autorização e acompanhamento dos pais.

Na próxima semana, profissionais de saúde começarão a percorrer escolas municipais para vacinar as crianças. Os pais estão sendo comunicados para que compareçam na unidade escolar com a carteira de vacinação dos filhos, que deverão ser imunizados no horário de saída, na presença dos responsáveis. As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, até o momento, 35% das crianças na faixa da campanha foram imunizadas contra a poliomielite. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) alerta sobre a importância e o benefício da vacinação, para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite, uma vez que o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994.

Multivacinação

Outra campanha que também foi prorrogada junto com a da Poliomielite foi a Campanha de Multivacinação, voltada para crianças de 0 a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina.

Para a campanha de multivacinação as vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Lembrando que as campanhas de vacinação coincidem com a imunização contra a Covid-19 que está em andamento. Desta forma, as vacinas contra o Coronavírus podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.