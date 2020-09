Campanha de Vacinação contra Influenza no Município é prorrogada até 30 de setembro

A ação foi estendida para atender os grupos prioritários e toda a população que ainda não se vacinou.

A Secretaria Municipal de Saúde, informa que a Campanha de Vacinação contra Influenza no Município foi prorrogada até 30 de setembro a toda população.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha estava prevista para terminar no dia 31 de agosto, porém alguns grupos prioritários não atingiram a meta prevista pelo Governo do Estado, deste modo, a campanha foi estendida.

Nesta fase, as vacinas são destinadas aos grupos prioritários que ainda não se vacinaram, mas também, para toda a população do Município. A vacina disponibilizada pelo Governo Federal protege contra os três subtipos do vírus da gripe influenza A: H1N1, H3N2 e influenza B. A imunização contra a influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos graves da gripe.

Os grupos prioritários a serem imunizados são crianças de 6 meses a menores de 6 anos; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; gestantes; puérperas; povos indígenas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade. As pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde (pública e privada) ainda não vacinados também continuam recebendo a vacina.

As Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e algumas delas também no horário estendido e do trabalhador, com a ampliação do horário de atendimento.

Balanço de Vacinações

Desde a primeira etapa da campanha até a última sexta-feira (28/8), a Secretaria Municipal da Saúde já imunizou, dentro dos grupos prioritários, 27.077 pessoas, contabilizando 94,61% de cobertura vacinal. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a Campanha da Influenza deste ano é de 90% de vacinação do público-alvo.