Campanha de Páscoa: Leo Clube de Votuporanga entra na última semana de arrecadação 

A ação solidária do clube tem objetivo de arrecadar dinheiro para usar na campanha de Páscoa, realizada anualmente.

Os integrantes do Leo Clube de Votuporanga/SP entraram na última semana de arrecadação de recursos para a tradicional campanha de Páscoa. No sábado (9.abr) os jovens se reuniram na Concha Acústica, no Centro, para vender doces. Toda a renda arrecadada com a venda dos doces será usada na compra de barras de chocolate, que serão utilizadas na fabricação dos ovos de 150g.

Nesta semana, os membros do clube vão passar por algumas escolas na cidade para convidar os alunos, que tenham de 12 anos para cima, para participarem da iniciativa.

Ao Diário, João Vitor Ferrarez, presidente do Leo Clube de Votuporanga, explicou o intento do clube: “A ideia é trazer esses jovens para perto [do clube] para que eles entendam o processo de fabricação dos ovos e de um trabalho voluntário pelo qual nós, membros do clube, somos apaixonados”.

O representante ainda detalhou a importância da ação social, principalmente, pelo significado da Páscoa, celebrada no próximo domingo (17): “É uma campanha tradicional que faz a gente se conectar e exercer o serviço voluntário, além de ser impactante no nível social. Quem participa dessa iniciativa vê de perto o que é mudar o sonho de uma criança e fazer com que ela acredite no mundo de novo. Queremos transformar a sociedade. É por isso, inclusive, que o Leo Clube é aberto para os jovens de 12 a 30 anos, independentemente da classe social. O mantra do clube é a vontade de trabalhar em prol das pessoas”, concluiu Ferrarez.

Preparo e distribuição

Antes da distribuição dos ovos que deve ocorrer no próximo domingo, com a ajuda de voluntários, para percorrer os bairros carentes de Votuporanga, o grupo terá que colocar a mão na massa e preparar os mimos de chocolate. Por isso, a confecção dos ovos ocorre a partir das 8h na próxima sexta-feira (15), na sede do Lions Clube de Votuporanga, que fica na Rua Alfeu Sartori, 4017, no bairro Jardim Botura.