Campanha de Multivacinação: unidades de saúde estarão abertas no sábado

Vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta, das 7h às 19h; Dia D será no sábado (7), das 8h às 16h.

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que as doses da Campanha de Multivacinação estarão disponíveis em todas as unidades de saúde a partir de segunda-feira (2.out). O horário de atendimento de segunda a sexta é das 7h às 19h. O objetivo é atender crianças de 0 a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina.

Os pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacinação das crianças para atualização de vacinas, como sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças.

O “Dia D” de mobilização da Campanha será em 7 de outubro (sábado), das 8h às 16h, em todas as unidades.