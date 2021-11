Campanha de atualização da caderneta de vacinação é prorrogada até 30 de novembro 

Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade ainda podem procurar Unidade de Saúde mais próxima para atualizar a caderneta.

Quem ainda não conseguiu levar os filhos para verificar se a caderneta de vacina está em dia, tem até 30 de novembro para fazer, devido à prorrogação do prazo da Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes. O público alvo da campanha são menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). Em Votuporanga, cerca de 1 mil pessoas foram vacinadas desde o dia 1º de outubro, quando começou a Campanha.

As ações têm como objetivo oportunizar o acesso às vacinas e, consequentemente, aumentar as coberturas vacinais e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes. Entre as doenças que podem ser evitadas pela oferta de vacinas disponíveis pela rede pública de saúde estão: difteria, coqueluche, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, varicela (catapora), HPV, febre amarela, rotavírus, meningite meningocócica, hepatites A e B, entre outras.

Os Consultórios Municipais, que são as Unidades Básicas de Saúde, realizam atendimento das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Adolescentes vacinados contra a Covid-19

Os adolescentes acima de 12 anos vacinados contra a Covid-19 não precisam aguardar o intervalo de 14 dias para tomar outras vacinas, portanto, podem procurar o Consultório Municipal e atualizar a caderneta.