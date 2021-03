Campanha da Votusolidária vai sortear carro 0km

Veículo foi doado por empresários a cidade; prefeito Jorge Seba visitou posto de arrecadação nesta sexta-feira (12).

A campanha Votusolidária vai sortear um carro 0km para levantar recursos para as entidades assistenciais de Votuporanga. O veículo foi doado pelas empresas Marão Seguros, Noroaço Ferro e Aço, Ville Hotel Gramadão, Grupo Vocical, Posto do Vilar e Albatroz Honda, após pedido do prefeito Jorge Seba.