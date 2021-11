Caminhoneiro fica ferido após bater na traseira de outro caminhão na rodovia em Catanduva

Acidente foi no km 386 da Rodovia Washington Luís. Segundo os bombeiros, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e com a chuva não conseguiu evitar a colisão.

Um caminhoneiro bateu na traseira de outro caminhão na Rodovia Washington Luís (km386), na manhã deste domingo (31) em Catanduva/SP.