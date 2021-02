Caminhoneiro é preso por cárcere privado e violência doméstica após mulher pedir socorro com foto nas redes sociais

Policiais rodoviários receberam compartilhamento de foto de X na mão e abordaram caminhão com casal na BR-153, em Bady Bassitt/SP.

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por cárcere privado e violência doméstica depois que a mulher dele, de 38 anos, pediu socorro nas redes sociais. Ele foi detido na tarde de quinta-feira (25), na altura do quilômetro 78 da BR-153, em Bady Bassitt/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais receberam o compartilhamento das postagens da mulher, que afirmou que era agredida pelo companheiro.

Ainda de acordo com a polícia, o casal é de Anápolis/GO e seguia de Santa Catarina até Brasília/DF com carga de madeira em um caminhão.

A partir do número da placa do veículo e do relato da mulher, os policiais abordaram o caminhão em Bady Bassitt. A vítima apresentava sinais de violência no rosto e afirmou que era agredida pelo homem.

O caminhoneiro foi levado à delegacia da cidade, onde foi preso em flagrante por cárcere privado e violência doméstica. Ainda conforme a PRF, ele era investigado em outros inquéritos pelo mesmo crime, mas não havia medida protetiva contra o agressor.

A mulher passou por exame de corpo de delito, foi ouvida e liberada. O homem foi encaminhado à prisão.

Campanha “Sinal Vermelho”

A campanha para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica foi lançada em junho de 2020, em parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Segundo o CNJ, a iniciativa é para ajudar mulheres em situação de violência a pedirem ajuda. Inicialmente, a campanha foi criada em parceria com farmácias do país. Porém, a campanha ganhou força em outros tipos de comércio e também nas redes sociais.

Conforme o Conselho, o protocolo é simples. A vítima deve fazer um “X” vermelho na palma da mão, que pode ser feito com caneta ou mesmo um batom. Com isso, a mulher sinaliza que está em situação de violência e recebe ajuda dos comerciantes, que devem acionar a polícia.

*Com informações do g1