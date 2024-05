Caminhoneiro é preso com 450 quilos de cocaína em Rubineia 

Operação ocorreu neste domingo (26), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante; carregamento seria entregue no centro de SP.

A Polícia Civil apreendeu 450 quilos de cocaína, escondida em um caminhão carregado com milho, que seriam entregues no centro de São Paulo/SP. A operação ocorreu no domingo (26.mai), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Rubineia/SP. O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes da polícia souberam que um grande carregamento de drogas chegaria à capital do estado. Durante a investigação deflagraram a Operação Cenas Abertas de Uso.

Abordado, o caminhoneiro admitiu que estava fazendo o transporte da droga. Ele foi preso por tráfico de drogas. O caminhão foi apreendido e levado à delegacia, onde a carga e os 450 tijolos de cocaína foram fiscalizados.

Conforme a investigação, a droga pertencia a uma organização criminosa que atua no fornecimento e distribuição de cocaína comercializada no centro de São Paulo, especificamente nas “cenas abertas de uso”, como a Cracolândia.

Os policiais seguem com as investigações para identificar a procedência do entorpecente e o responsável pela carga de milho.

*Com informações do g1