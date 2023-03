Caminhoneiro é preso com 200 mil maços de cigarros contrabandeados em rodovia de Penápolis 

Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram o veículo para fiscalização. Ao todo, 400 caixas de cigarros foram encontradas no compartimento de carga do caminhão.

Um jovem de 23 anos foi preso ao ser flagrado com aproximadamente 200 mil maços de cigarros contrabandeados na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis/SP, nesta terça-feira (7.mar).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram um caminhão para fiscalização.

Após respostas desencontradas e nervosismo do motorista, uma vistoria veicular foi realizada. Ao todo, 400 caixas de cigarros do Paraguai foram encontradas no compartimento de carga do caminhão.

Ainda conforme a Polícia Militar Rodoviária, o jovem confessou que entregaria a carga em São José do Rio Preto/SP. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à delegacia da Polícia Federal de Araçatuba/SP.

*Com informações do g1