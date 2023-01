Caminhoneiro é preso após ser flagrado com 250 mil maços de cigarros contrabandeados 

Motorista afirmou que pegou a mercadoria no Mato Grosso do Sul e levaria até Rio Preto; abordagem ocorreu em Gabriel Monteiro.

Um caminhoneiro de 43 anos foi preso ao ser flagrado com 250 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em um bitrem abordado na Rodovia Eliseu Barnabé, em Gabriel Monteiro/SP, na noite da última quinta-feira (12.jan).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo foi abordado durante uma fiscalização e o motorista apresentou comportamento suspeito, gerando uma vistoria nos reboques, onde foram encontradas cerca de 500 caixas de cigarros contrabandeados, que totalizaram 250 mil maços.

Ainda de acordo com a corporação, o caminhoneiro afirmou que pegou a mercadoria no Mato Grosso do Sul e levaria até São José do Rio Preto/SP. Ele foi preso em flagrante por contrabando e foi encaminhado para uma unidade prisional de Penápolis/SP. O caminhão e o carregamento foram apreendidos.