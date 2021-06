Caminhoneiro é preso após flagrado com tabletes de maconha de Bady Bassitt 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de São José do Rio Preto/SP, foram encontrados 50 quilos da droga. Suspeito confessou que levaria o entorpecente para Brasília/DF.

Um caminhoneiro foi preso após ser flagrado transportando 50 quilos de maconha, na Rodovia BR-153, em Bady Bassitt/SP, na tarde desta quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de São José do Rio Preto/SP, equipes realizavam patrulhamento de rotina em um posto de combustíveis, quando suspeitaram da atitude do motorista e decidiram abordá-lo.

Os 50 quilos de maconha foram encontrados escondidos na carroceria do caminhão, que estava carregado com sacos de farinha de trigo.

Ainda segundo a polícia, o motorista confessou que levaria o entorpecente para Brasília/DF. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Polícia Federal de São José do Rio Preto.

*Com informações do g1