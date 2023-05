Caminhões batem na Euclides da Cunha próximo ao Pampa Ville

Hoje, sábado, por volta das 18h, dois caminhões se envolveram em um grave acidente. Os veículos seguiam no mesmo sentindo, de Votuporanga a Valentim, e em determinado momento, um veio a colidir na traseira do outro. Um dos motoristas teria ficado preso às ferragens, sendo preciso que o Corpo de Bombeiros intervisse no salvamento. Ele foi levado à Santa Casa de Votuporanga por paramédicos do SAMU para exames complementares, mas sem gravidade. O transito ficou lento próximo ao local, durante o resgate da vitima e da retirada dos veículos.