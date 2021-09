Caminhão tomba na Péricles Bellini em Votuporanga 

Ninguém se feriu. Trabalhadores e Bombeiros limparam o local.

Um caminhão que transportava uma carga viva de frangos tombou durante a manhã desta terça-feira (8), na Rodovia Péricles Bellini (SP-461) perto da alça de acesso à na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros não souberam informar a idade do motorista, nem o que teria causado o tombamento, mas confirmaram que ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo seguia para um frigorífico de Votuporanga. Ainda de acordo com as corporações, a pista já foi liberada. Uma equipe dos bombeiros e trabalhadores foram designados para fazer a limpeza da carga que ficou espalhada na via, bem como a remoção do veículo.