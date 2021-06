Caminhão tomba em rodovia ao desviar de vaca na pista 

Acidente ocorreu na Rodovia Dr. Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), em Riolândia/SP. Ninguém se feriu com gravidade; animal não foi atingido.

Um caminhão baú tombou na manhã desta sexta-feira (25), após motorista desviar de uma vaca que estava solta pela Rodovia Dr. Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), em Riolândia/SP.

De acordo com informações, o caminhão seguia no sentido Riolândia a Paulo de Faria/SP, quando a vaca entrou no meio da pista. Para não atingir o animal, o condutor forçou uma manobra para evitar o impacto, contudo, por conta do degrau no acostamento da rodovia teria perdido o controle de direção, resultando no tombando.

Apesar do susto e do prejuízo, ninguém ficou ferido. O animal também saiu ileso. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cardoso/SP.

*Foto: votunews