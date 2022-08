Caminhão tomba e trava alça de acesso em Birigui 

Motorista e passageira foram levados conscientes para a Santa Casa.

Um caminhão que transportava farelo de milho tombou na manhã desta quinta-feira (4.ago) na rotatória que liga as rodovias Marechal Rondon (SP-300) e Gabriel Melhado (SP-461), em Birigui/SP. Dentro dele estavam motorista e passageira.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o tombamento do veículo, que estava carregado, fez com que o óleo do tanque vazasse, resultando na necessidade de jogar pó de serra na pista.

Devido ao bloqueio do trevo, o tráfego precisou ser desviado. Tanto o motorista quanto a passageira ficaram presos nas ferragens, mas foram socorridos pelos bombeiros locais e levados conscientes para a Santa Casa de Birigui conscientes.

O acidente será investigado.

*Com informações do SBT Interior