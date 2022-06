Caminhão tomba e deixa trânsito lento em rodovia de General Salgado 

Veículo estava carregado com bagaço de cana-de-açúcar. Parte da carga caiu e ficou espalhada no acostamento; ninguém ficou ferido.

Um caminhão tombou na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em General Salgado/SP, na manhã desta segunda-feira (20.jun).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo estava carregado com bagaço de cana-de-açúcar. Parte da carga caiu e ficou espalhada no acostamento. O motorista não sofreu ferimentos.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada e deixou o trânsito lento. Equipes de uma empresa foram acionadas para fazer a remoção do bagaço de cana-de-açúcar e do caminhão.

*Com informações do g1