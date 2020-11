Caminhão-tanque com combustível atinge casa

Um caminhão-tanque atingiu e destruiu parte de uma casa, em Palmeira D’Oeste, na tarde de ontem (19). De acordo com a Polícia Militar, não há informações concretas sobre como o acidente ocorreu.

No entanto, a suspeita é de que o caminheiro tenha perdido o freio enquanto realizava uma manobra. Ainda segundo a Polícia Militar, a traseira do caminhão-tanque bateu no portão e invadiu parte do imóvel. O veículo estava carregado com combustível, mas não houve registro de feridos nem outros problemas relacionados com o carregamento