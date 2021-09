Caminhão-tanque carregado com óleo diesel tomba em rodovia de Santa Salete 

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, pista precisou ser interditada e funciona em sistema ‘pare e siga’ na manhã desta quinta-feira (30).

Um caminhão-tanque carregado com óleo diesel tombou no quilômetro 600 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Salete/SP, na manhã desta quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista ficou ferido e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O acidente interditou o trecho da rodovia. De acordo com a PRE, até às 10h, a via no sentido Santa Fé do Sul/SP a Jales/SP funcionava no esquema “siga e pare”. Já a pista do sentido oposto foi liberada, segundo a PRE.

Equipes fazem o transbordo da carga no local. Não há informações sobre a causa do acidente.

*Informações/g1