Caminhão perde o freio, derruba postes e bate em árvore em Tabapuã

De acordo com motorista, veículo teria perdido o freio; ninguém se feriu.

Um caminhão derrubou dois postes e deixou parte da população de Tabapuã/SP sem energia elétrica na tarde desta quinta-feira (25). De acordo com o próprio motorista, o veículo teria perdido o freio.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o acidente aconteceu na rua Paschoal Mazucato, esquina com a rua Pedro Lopes Flores, no Habitacional Job Ulian próximo ao Centro de Convivência do Idoso (CCI). O caminhão de Umuarama/PR, estava carregado com sofás, quando teria perdido o freio, batido contra dois postes, um de baixa e outro de média tensão, derrubando fios da rede de distribuição e um transformador. Ele só parou depois de bater em uma árvore.

O veículo ficou com a cabine bastante destruída e os postes ficaram caídos no meio da rua. O motorista e os passageiros do caminhão foram atendidos no local pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém, sem ferimentos. A área foi isolada pela GCM.

Em nota, a Energisa disse que 354 clientes tiveram o fornecimento de interrompido na cidade por conta do acidente, mas que equipes técnicas da distribuidora foram acionadas, e, após manobras no sistema elétrico da cidade, o fornecimento foi normalizado para 80% dos clientes atingidos. Neste momento, as equipes da distribuidora seguem trabalhando para o restabelecimento total da energia para os consumidores afetados.

*Com informações do Gazeta Interior