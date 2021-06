Caminhão perde freio e invade casa em Fernandópolis 

Segundo bombeiros, dentro da casa estavam dois moradores, mas ninguém ficou ferido.

Um caminhão perdeu o freio e invadiu uma casa do Jardim Primavera, em Fernandópolis/SP, na sexta-feira (18).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu o freio, bateu em dois carros e invadiu a casa.

O motorista conseguiu pular do caminhão quando percebeu que o veículo bateria no imóvel. Ele apresentou ferimentos leves e foi encaminhado à (UPA) Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

Ainda segundo os bombeiros, dentro da casa estavam dois moradores, mas ninguém ficou ferido.

*Com informações do g1