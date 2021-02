Caminhão perde freio e derruba poste em Fernandópolis

Acidente aconteceu na Marginal Litério Grecco, deixando várias ruas sem iluminação. Ninguém ficou ferido.

Uma carreta perdeu os freios e bateu contra um poste de iluminação pública na Marginal Litério Grecco, em Fernandópolis/SP, na noite de quinta-feira (25).

De acordo com informações, o acidente provocou a interrupção do trânsito desde a Avenida Expedicionários Brasileiros até a Getúlio Vargas, incluindo um dos principais acessos à Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) no sentido Votuporanga/SP.

Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar estiveram no local; contudo motorista da carreta escapou ileso.

A secretaria de trânsito da Prefeitura de Fernandópolis isolou a área para evitar novos acidentes. O reparo dos postes, cabos de energia e iluminação pública ocorreram na sexta-feira (26).

*Com informações do regiãonoroeste