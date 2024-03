Caminhão é atingido por ônibus após motorista tentar desviar de cão que invadiu rodovia em Mirassol 

Passageiros e motorista do ônibus tiveram ferimentos leves e foram socorridos no local. Motorista do caminhão não se feriu.

Um caminhão foi atingido por um ônibus depois que o motorista tentou desviar de um cachorro que invadiu a pista na Rodovia Washington Luís, em Mirassol/SP, na manhã do último sábado (2.mar). Segundo a concessionária responsável pelo trecho, 17 pessoas tiveram ferimentos leves.

Ainda de acordo com a concessionária, o motorista do caminhão seguia pela faixa dois quando um cão invadiu a pista. Para desviar do animal, o motorista fez uma freada brusca e o ônibus, que estava atrás, bateu na traseira do veículo.

Os 17 ocupantes do ônibus tiveram ferimentos leves, foram socorridos no local e não precisaram de atendimento hospitalar. O motorista do caminhão não se feriu. A faixa um, sentido sul, ficou bloqueada das 8h40 às 10h.

*Com informações do g1