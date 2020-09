Caminhão desgovernado invade residência e bebê fica ferida

Residência fica localizada na avenida Nove de Julho; criança de 1 anos e 11 meses, foi socorrida com escoriações até o Pronto Socorro da Santa Casa.

Na tarde desta quinta-feira (10), um acidente foi registrado na Avenida Nove de Julho, no bairro San Remo, em Votuporanga/SP. De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, um caminhão desgovernado colidiu contra o muro de uma residência e, acabou por invadir um dos quartos, onde estava uma criança de 1 anos e 11 meses.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e socorreu a vítima com escoriações até o pronto socorro da Santa Casa. O caso deve ser investigado.