Caminhão ‘desgovernado’ bate em poste de energia elétrica de Rio Preto 

Acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Domingos Falavina com a Elias Tarraf; ninguém ficou ferido.

Um caminhão “desgovernado” bateu em um poste energia elétrica no cruzamento das avenidas Domingos Falavina com a Elias Tarraf, em São José do Rio Preto/SP, na manhã desta terça-feira (2.abr).

Segundo apurado, ao trafegar no local, o motorista percebeu que o caminhão carregado com sete toneladas de arame perdeu o freio, por isso o jogou em direção ao poste e evitou bater em veículos parados na avenida.

Com o impacto, e energia em alguns estabelecimentos foi interrompida. A CPFL deu um prazo de três horas para reparar os danos. Ninguém ficou ferido.

*Com informações do g1