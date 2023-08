Caminhão de frangos tomba na Péricles Belini

Um caminhão carregado de frangos tombou na tarde dessa sexta-feira (25) no trevo de acesso à Rodovia Péricles Belini, próximo ao pontilhão e o cruzamento com a Rodovia Euclides da Cunha. Segundo informações colhidas no local do acidente ele adentrou a pista no sentido a Nhandeara e tombou logo após acabar de realizar o trevo.

A carga viva de frangos que ficou espalhada pelo asfalto tinha como destino um Frigorífico que fica próximo ao local.

Com o impacto o motorista ficou preso nas ferragens sendo necessária a intervenção dos homens do Corpo de Bombeiros que o socorreram e o encaminharam para a Santa Casa de Votuporanga. Apesar dos ferimentos o seu estado de saúde é considerado estável.