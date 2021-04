Caminhão de bebidas tomba e interdita Rodovia Euclides da Cunha

Carga de pinga e álcool de uso doméstico ficou espalhada na pista em Santa Fé do Sul/SP. Trecho foi liberado após cerca de uma hora.

Um caminhão que transportava bebidas tombou na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Fé do Sul/SP, na manhã desta sexta-feira (9).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária de Jales/SP, o caminhão estava carregado com pinga e álcool de uso doméstico.

Os produtos ficaram espalhados pelas duas faixas da Rodovia Euclides da Cunha. Equipes foram acionadas para realizar a limpeza.

Ainda segundo a polícia, o trânsito ficou interditado por mais de uma hora. A causa do acidente não foi identificada, mas será investigada.

*Com informações do g1